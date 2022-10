Syge og besværede vælgere kan brevstemme fra eget hjem

Ifølge Christine Boeskov, der er valgkonsulent i ministeriet, er brevstemmereglerne et udtryk for, at flest muligt skal have mulighed for at stemme.

- Det kan handle om praktiske hensyn, og så er der dem, som er fysisk forhindret i at komme ned til valgstedet.

- Dem, som eksempelvis er dårligt gående eller sengeliggende, får muligheden for at stemme i eget hjem, siger hun.

Man kan søge om at få lov til at stemme hjemme ved at kontakte sin egen kommune.

Hvis man får lov, vil man blive mødt af to stemmemodtagere i sit hjem på en udvalgt dag. De vil medbringe brevstemmemateriale.