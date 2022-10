Forsvaret leder efter paddleboarder fanget på havet

Forsvaret leder efter en person på et paddleboard i havet nord for Nørre Vorupør. Det fortæller Jesper Berthelsen, vagtchef i Forsvarets Operationscenter.

En tysk turist så fra stranden personen, der ikke kunne komme op på sit board og ind på land, fordi der var fralandsvind.

Der blev i første omgang sendt et skib, men det lykkedes ikke at finde personen. Derfor har man nu sendt en redningshelikopter fra Aalborg til at lede, sådan at man hurtigere kan afsøge et større område.