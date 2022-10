Selskab bag utæt gasrørledning vil undersøge skadernes omfang

I alt er der blevet bekræftet fire lækager i Østersøen.

Nord Stream 2-ledningen lækkede fortsat gas mandag. Det oplyste den svenske kystvagt, Kustbevakningen, på sin hjemmeside.

I weekenden lød det ellers, at strømme af gas fra det ødelagte rør var stoppet. Men det var altså ikke tilfældet.

Energistyrelsen i Danmark oplyste i den forbindelse, at man fra Nord Stream-selskaberne har fået at vide, at det fortsatte gaslæk kan skyldes, at der i takt med, at gassen har forladt rørene, og rørene efterfølgende bliver fyldt med vand, kan være lommer af gas i rørene, der bliver presset ud.

Det, at rørene nu bliver fyldt op med vand, vil formentlig føre til ødelæggelse af rørene over tid, lød det fra Energistyrelsen.