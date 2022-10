Psykolog: Dronningens udstrakte hånd viser, hvor dyb konflikten er

Selv om flagene blafrede, og demokratiet holdt fest ved Folketingets åbning, hang der tilsyneladende stadig sorte skyer over kongehuset.

Hvor dronningen og hendes familie plejer at gøre ophold på den røde løber for at smile og vinke til folket, var det en temmelig rygvendt dronning, som skyndte sig indenfor på Christiansborg.