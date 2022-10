Vinteren er på vej – og måske bliver det en kold én af slagsen

Uanset om man har fjernvarme, oliefyr, varmepumpe eller blot en brændeovn, vil det få store konsekvenser, om vinteren bliver grøn eller bidende iskold. Bliver vinteren kold, kan det blive rigtig dyrt at varme de danske hjem op.

Hos Danmarks Meteorologiske Institut, DMI, vover man at lave en sæsonprognose, der går tre måneder frem i tiden. Og her tyder noget på, at vejret fra december kan blive koldt – og at kulden muligvis kan vare et stykke tid.