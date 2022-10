For anden gang inden for en uge er der blevet observeret uautoriseret droneaktivitet nær et gasfelt i Nordsøen.

I sidste uge var det nær gasfeltet Halfdan B, og tirsdag bekræfter Rigspolitiet over for netmediet Danish Offshore Industry, www.doi.dk, at man hen over weekenden har fået henvendelser om droneaktivitet.