Region vinder pris for at forenkle skilte og lægers sprog

Begrundelsen er, at der normalt er stor afstand mellem lægers fagsprog og patienters pressede og skrøbelige virkelighed.

- I denne verden er der brug for god formidling og brobygning mellem to så forskellige udgangspunkter. Og når det så sker og virker, er det en ekstraordinær pris værd, fortæller Anne Katrine Lund, formand for Sprogprisens dommerkomité.

Det har Region Hovedstaden løst ved at forenkle navne og patientinformationer samt udforme letlæselige skilte. Det er en del af projektet ”Ventet og Velkommen”, der blev lanceret i 2015.