Over 100 søer med smågrise er i fare under gårdbrand nær Viborg

- Der er ikke kontrol over ilden, siger vagtchefen kort efter klokken 05.00.

Gården ligger på Nørre Åvej mellem Viborg og Tjele, og der er stærke flammer i en staldbygning, hvor en del af tagkonstruktionen er væltet, forklarer han.

Der er både fare for, at yderligere dele af stalden vælter ned, samt at ilden spreder sig til andre bygninger, oplyser vagtchefen.

Grisenes tilstand kendes endnu ikke.

En dyrlæge er kaldt til for at tilse dyrene, ”når det er muligt”, siger Simon Skelkjær.