Julelys langs Strøget i København tændes trods energikrise

Michael Gatten vil dog ikke fortælle, hvor meget man regner med at spare ved at lade lysene stå tændt i kortere perioder.

Han argumenterer også for, at belysningen er med til at skabe tryghed i Københavns gader. Han henviser til en tryghedsundersøgelse for 2022.

Her svarede 17 procent af københavnerne, at de er utrygge i aften- og nattetimerne. Det skriver TV 2 Lorry.

- Vi ved blandt andet, at trygheden i Stockholm er steget, når der er julelys, så der er flere samfundsmæssige gevinster ved julelys. Vi synes, det er vigtigt, at københavnere føler sig trygge, og at der er hyggeligt, siger Michael Gatten.

Det er handelsforeningen, der står for at betale det mest af elregningen. Københavns Kommune bidrager også.