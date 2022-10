En ulmende brand i silo på kraftvarmeværket i Studstrup uden for Aarhus ventes at udvikle kraftig røg tirsdag, og myndighederne opfordrer nu endnu engang personer med hjertekar- og lungesygdomme til at søge væk.

- Røgen ser ud til særligt at ramme området omkring Studstrup, Havhusene og Gl. Løgten Strand, og beboere her med hjertekar- og lungesygdomme anbefales at finde et andet sted at opholde sig, indtil røgen er drevet væk, lyder det i fælles myndighedsmeddelelse, som er udsendt af både Østjyllands Politi og Aarhus Kommune.