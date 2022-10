Lørdag lød meldingen fra Energistyrelsen ellers, at det tydede på, at udblæsningen af gas fra Nord Stream 2 var tilendebragt. Selskabet bag gasledningen, Nord Stream 2 AG, havde informeret styrelsen om, at der syntes at være opnået et stabilt tryk på rørledningen.

»Dette tyder således på, at udblæsningen af gas er tilendebragt på denne rørledning,« skrev Energistyrelsen.

Ud over fartøjer fra kystvagten har Sverige også sendt marinens store ubådsredningsskib Belos, til området nordøst for Bornholm. Skibet er udstyret med avanceret dykkerudstyr, der kan bruges til at fortage undersøgelser på havbunden.

