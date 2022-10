19 grader i klasselokaler kan svække koncentrationsevnen

- For der bliver stadig spist madpakker i klasserne, og nu går vi også efteråret i møde med vådt tøj og sko i klasserne. Så det er vigtigt at få luftet ud og skabe gennemtræk i lokalet, når man holder pause, siger hun.

I Skolelederforeningen bakker man op om tiltaget, forklarer foreningens formand, Claus Hjortdal.

- Det er et nødvendigt initiativ, så enkelt er det. Vi skal spare på energien, og vi er nødt til at hjælpe hinanden med det her.

- Det at vi skruer to grader ned kommer til at betyde meget samlet set i hele landet. Det er et offer, vi uden at blinke bare efterlever, siger han.

De sænkede temperaturer gælder fra 1. oktober, men omfatter dog ikke eksempelvis sygehuse, plejehjem og vuggestuer.