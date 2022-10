- Der kan vi se, at prisen på dansk smør er steget lidt mere i Danmark, end de lande vi sammenligner os med, siger Niels Enemærke.

På samme måde forholder det sig med gas, som er blevet en mangelvare over hele i Europa, efter at Rusland har begrænset eksporten.

For at kaste yderligere lys over prisstigningerne vil styrelsen nu tage et møde med både producent-, engros- og detailleddet for at finde mulige forklaringer.

Kontorchefen understreger, at prisdannelsen i Danmark som udgangspunkt er fri.

- Hvis en virksomhed tager en pris, der ligger lidt over omkostningsniveauet, så er der stadig fri prisdannelse.

- Vi har konkurrenceloven, der siger, at man ikke må indgå karteller, og hvis man er en dominerende virksomhed, kan der gælde særlige spilleregler.