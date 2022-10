Danskerne flytter større del af elforbruget til aften og nat

- Vi nærmer os vinter og den mørke tid, hvor man tænder lyset og skruer op for varmen. Så der er nok en grænse for, hvor meget mere man kan spare.

- Men det med at flytte elforbruget til timer, der er billigere, tror jeg godt, der kan gå endnu mere sport i, siger han.

Flere elnetselskaber hæver fra årsskiftet de såkaldte tariffer. Det betyder, at der kan blive endnu flere penge at spare ved at flytte elforbruget.