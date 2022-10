Soldaters ildkamp rammer børns skolegang og ægtefælles psyke

Psykolog Anders Korsgaard fra Rigshospitalets afdeling for krisepsykologi kalder tallene for et brugbart røntgenbillede af, hvad det kan gøre ved en familie, når faderen har været i kamp.

Han mener, at kimen til de negative konsekvenser allerede lægges, mens soldaten er udsendt.

Ægtefællen går måske og er nervøs for et potentielt livsændrende opkald om, at soldaten er dræbt. Og børnene må forsøge at koncentrere sig i skolen, selv om de ved, at far er i krig.

- Det siger noget om den høje alarmtilstand, man er i, mens far er udsendt, siger Anders Korsgaard.