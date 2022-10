Forud for hvert tredje partnerdrab var der faresignaler

Her lød konklusionen ifølge avisen, at i halvdelen af sagerne kendte myndigheder eller pårørende til enten gerningspersonen eller offeret til vold, stalking eller trusler inden drabet.

I år har der indtil nu været ni tilfælde, hvor personer ifølge politiets formodning er slået ihjel af deres partnere eller ekspartnere. Ofrene er otte kvinder og en mand.

Det er muligt, at antallet af sager, hvor der var faresignaler, er højere end de 18, Politiken er kommet frem til.

Det skyldes, at det i 14 sager ikke har været muligt for Politiken at skaffe de nødvendige informationer for at se, om der var kontakt til myndigheder eller pårørende inden drabet.

I 13 sager var der ingen kontakt eller viden op til drabet.