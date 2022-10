Nord Stream 2 ser ud til at være tømt for gas

Gasrørledningen Nord Stream 2 i Østersøen ser ud til at være tømt for gas.

Det skriver Energistyrelsen på Twitter.

- Nord Stream 2 AG selskabet har informeret Energistyrelsen om, at der nu synes at være opnået et stabilt tryk på NS2 A-rørledningen. Dette tyder således på, at udblæsningen af gas er tilendebragt på denne rørledning, skriver Energistyrelsen.