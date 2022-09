Danmark skal undersøge gaslækager med Sverige og Tyskland

Anne Tønnes, der er direktør for Københavns Politi, oplyste på et pressemøde onsdag, at sagen efterforskes som en almindelig straffesag, og at politiet i forbindelse med undersøgelserne samarbejder med ”relevante danske og udenlandske myndigheder”.

Ifølge Frederik Harhoff, der er tidligere dommer ved Den Internationale Krigsforbryderdomstol i Haag og professor emeritus, har fem lande ret til at undersøge lækagerne.

Da rørledningerne er russisk ejede, er Rusland blandt de lande, har han sagt til Politiken.

Myndighederne har tidligere på ugen oplyst, at de først kan undersøge skaderne på Nord Stream 1 og 2 nærmere i næste uge. Det skyldes, at der stadig slipper gas ud fra rørledningerne, og det er farligt at være i nærheden af.