Styrelse: Gasudslip på Nord Stream 2 forventes færdig lørdag

- Gasudslippene på Nord Stream 1 forventes fortsat at ophøre i løbet af søndag den 2. oktober, lyder det fra Energistyrelsen.

Energistyrelsen har tidligere haft den forventning, at der ville komme gas ud af lækagerne frem til søndag.

Herefter vil myndighederne forsøge at finde ud af, hvad der har forårsaget lækagerne og indsamle beviser med henblik på eventuelt at placere et ansvar.

Den første lækage på Nord Stream 2-forbindelsen cirka 20 kilometer syd for Dueodde på Bornholm blev konstateret mandag.