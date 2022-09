Kræftens Bekæmpelse vil gøre solarium forbudt for unge under 18

- Det kalder på, at vi skal have en aldersbegrænsning på 18 år ved brug af solarium. For hvis det her fortsætter, så vil vi se flere tilfælde af modermærkekræft i fremtiden, siger Peter Dalum.

Kræftens Bekæmpelse har flere gange advokeret for en aldersbegrænsning. Det er også noget, som bliver anbefalet af Verdenssundhedsorganisationen og Sundhedsstyrelsen.

I mange europæiske lande er det forbud for folk under 18 år at gå i solarium. Det gælder blandt andet i vores nabolande Tyskland og Norge. Også i Italien, Island, Finland, Frankrig, Spanien og Portugal er der et forbud.