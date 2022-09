Prins Nikolai forstår ikke farmors beslutning om at fjerne titler

23-årige prins Nikolai er meget ked af og skuffet over beslutningen om, at han og hans tre søskende mister deres titler som prinser og prinsesse.

Det siger han til Ekstra Bladet.

- Hele min familie og jeg er selvfølgelig meget kede af det. Vi er, som mine forældre også har udtalt, i chok over denne her beslutning og over, hvor hurtigt det i virkeligheden er gået.