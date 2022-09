I forbindelse med lækagerne på Nord Stream 1 og 2-gasledningerne kom det frem, at norske boreplatforme havde haft besøg af uidentificerede droner igennem noget tid.

Nu fortæller TotalEnergies, der står for driften af det danske olie- og gasfelt Halfdan B i Nordsøen, at man her også har haft ubudne gæster.

- Vi kan bekræfte, at der har været observationer af uautoriseret droneaktivitet ved Halfdan B olie- og gasfeltet i Nordsøen den 28. september, siger TotalEnergies’ presseafdeling til Ekstra Bladet.