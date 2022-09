30/09/2022 KL. 06:25

Norsk kaptajn sejlede forbi Bornholm – pludselig dukkede to røde pletter op på radaren

Et norsk skoleskib var i nærheden, da der blev sprængt hul i Nord Stream 1. Her fortæller kaptajnen for første gang til et dansk medie om, hvordan han oplevede situationen.