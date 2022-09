Energistyrelsen har bekræftet fjerde gaslækage i Østersøen

Energistyrelsen i Danmark bekræfter den svenske kystvagts melding om, at der er en fjerde gaslækage i Østersøen.

- Det, som jeg kan sige, er, at det er et læk på det rør i Nord Stream 2, som i forvejen var beskadiget, siger Kristoffer Böttzauw, direktør i Energistyrelsen.

Dermed er der fortsat et gasrør på Nord Stream 2, der er intakt. Det skyldes, at hver Nord Stream-forbindelse har to gasrør.