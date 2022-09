Under halvdelen af folkeskolerne opfylder krav om bevægelse

Kravet om 45 minutters bevægelse blev indført med folkeskolereformen i 2014 af daværende undervisningsminister Christine Antorini (S).

Det har aldrig rigtig vundet indpas i skolerne. Kravet er også blevet kritiseret af blandt andre KL og Skolelederforeningen.

Og i foråret sagde børne- og undervisningsminister Pernille Rosenkrantz-Theil (S), at det var ”et forkert greb” at indføre reglen. Hun ”ville aldrig have gjort det”, lød det på et lukket samråd.

Bjørn Friis Neerfeldt mener, at de negative ytringer om reglen har gjort det mere legitimt for skoler ikke at tage kravet alvorligt.

Samtidig har mange lærere manglet kompetencer til at undervise på den måde, det kræves. Og så skal der være en ledelse, der bakker op og allokerer ressourcer. Det er få skoler lykkedes med, siger Bjørn Friis Neerfeldt.