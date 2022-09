Gaslæk i Østersøen udgør ingen sundhedsrisiko for Bornholm

Gaslækagerne i Østersøen udgør ingen sundhedsrisiko for borgere på Bornholm eller Christiansø.

Sådan lyder det fra Laila Reenberg, der er direktør i Beredskabsstyrelsen, på et pressemøde onsdag.

- Vi har fra Beredskabsstyrelsens side udarbejdet prognoser for det her gasudslip. De viser, at gaskoncentrationen, der vil komme ind over land, er meget små, og at de ligger langt under grænseværdierne for sundhedsfare.