Myndigheder har indkaldt til briefing om gaslækager onsdag

Her slog statsminister Mette Frederiksen (S) fast, at det er myndighedernes ”klare vurdering”, at lækagerne er sket ved en bevidst handling. De formodes at være sket ved sprængning.

Hvem der kan stå bag sabotagen, er der onsdag fortsat ingen oplysninger om.

Nord Stream 1 og 2 løber under havets overflade fra Rusland til Tyskland, hvor naturgas normalt transporteres igennem.

Alle tre lækager skete i international farvand nær Bornholm, men i Danmark og Sveriges eksklusive økonomiske zoner.

Danmarks territorium omfatter territorialfarvandet, der går ud til 12 sømil - knap 24 kilometer - fra kysten. Derefter følger den såkaldte eksklusive økonomiske zone.

Det betyder, at staten i denne zone har eneret til at udnytte de naturressourcer, som er i havet, på havbunden og i undergrunden. Zonen strækker sig til op til 200 sømil - knap 400 kilometer - fra kysten.