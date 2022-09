»Hendes Majestæt Dronningen ønsker med sin beslutning at skabe rammerne for, at de fire børnebørn i langt højere grad skal kunne forme deres egen tilværelse uden at være begrænset af de særlige hensyn og forpligtelser, som et formelt tilhørsforhold til Kongehuset som institution indebærer,« står der.

Prins Joachim har sønnerne prins Nikolai (f. 1999) og prins Felix (f. 2002) sammen med grevinde Alexandra og prins Henrik (f. 2009) og prinsesse Athena (2012) sammen med prinsesse Marie.

B.T. har fået en udtalelse fra grevinde Alexandra, der ifølge avisen er i »chok« over udmeldingen.

»Vi er alle uforstående over for beslutningen. Vi er kede af det og i chok. Det her kommer som et lyn fra en klar himmel. Børnene føler sig udstødt. De kan ikke forstå, hvorfor deres identitet tages fra dem,« siger grevinde Alexandra til B.T.