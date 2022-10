09/10/2022 KL. 19:00

For abonnenter

Den store forklaring: Derfor er elprisen eksploderet – det handler om meget andet end krig

Hvad er egentlig årsagerne til de skyhøje elpriser? Det er et sammensurium af uheldige omstændigheder. En energiekspert kalder det, vi oplever lige nu, for den perfekte storm, som begyndte for mere end et år siden.