»Signalerne fra rystelserne ligner ikke jordskælv. Signalerne er i stedet sammenlignelige med de signaler, der ses ved sprængninger,« skriver Geus senere i en pressemeddelelse om de to målinger fra hhv. natten til mandag og mandag aften.

Signalerne er bl.a. registreret ved to seismografer på Bornholm, en seismograf på Stevns og på seismografer i Sverige og Tyskland.

Tirsdag den 27. september

Tirsdag kl. 8.18: Ritzau skriver, at der er opstået to læk på Nord Stream 1-gasledningen. Det har en talsmand for den svenske søfartsstyrelse oplyst til nyhedsbureauet Reuters.

Tirsdag kl. 9.10: Energistyrelsen bekræfter i en pressemeddelelse, at der nu er opdaget i alt tre lækager på Nord Stream og Nordstream 2. Energistyrelsen beder Energinet, som er ansvarlig for det danske el- og gassystem, om at hæve beredskabsniveauet til orange, som er det næsthøjeste niveau.

»Et øget sektorberedskabsniveau er udtryk for, at virksomhederne i el- og gassektoren skal udvise øget opmærksomhed og kan/er blevet akkompagneret af konkrete foranstaltninger, som relevante virksomheder i el- og gassektoren skal iværksætte. Det kan for eksempel være øget overvågning af anlæg og bygninger, løbende kontrol af sikkerhedssystemer og øget adgangsbegrænsning,« oplyser Energistyrelsen til Jyllands-Posten.

Tirsdag kl. 13:03: Rigspolitiet bekræfter over for Jyllands-Posten, at Den Nationale Operative Stab (NOST) er trådt sammen for at drøfte, hvordan myndighederne skal håndtere de tre gaslækager.

NOST’en træder sammen i forbindelse med større kriser og hændelser i Danmark og skal sikre det tværgående samarbejde og koordineringen mellem myndighederne.

Rigspolitiet leder staben, der derudover består af Politiets Efterretningstjeneste, Forsvarets Efterretningstjeneste, Forsvarskommandoen, Beredskabsstyrelsen, Udenrigsministeriet, Styrelsen for Forsyningssikkerhed, Sundhedsstyrelsen og Trafikstyrelsen.

Tirsdag kl. 14:28: Forsvaret bekræfter, at man har indsat fregatten Absalon og miljøskibet Gunnar Thorson i Østersøen for at gennemføre farvandsovervågning ved forbudszonerne.

Forsvaret støtter også med helikopterkapacitet og oplyser, at patruljeskibet Rota har befundet sig i området natten til tirsdag.

Tirsdag kl. 16.53: Svensk politi har indledt en efterforskning af mulig sabotage mod Nord Stream, beretter Sveriges Radio.

Tirsdag kl. 17.20: Ruslands Ambassade i Danmark skriver på Facebook, at situationen bør undersøges grundigt at kompetente myndigheder, og at resultaterne af undersøgelsen bør offentliggøres.

Tirsdag ca. kl. 19: Norge skærper sit beredskab i tilknytning til infrastruktur, landanlæg og installationer efter lækagen, oplyser regeringen i en pressemeddelelse.

Tirsdag kl. 20: Statsminister Mette Frederiksen træder frem på et kort pressemøde. Her udtaler hun, at det er myndighedernes »klare vurdering«, at der er tale om bevidste handlinger - ikke et uheld.

»Det er vigtigt for mig at understrege, at Forsvarets Efterretningstjeneste vurderer, at der ikke er en øget direkte militær trussel mod Danmark. Samtidig er det myndighedernes vurdering, at der ikke er sikkerhedsmæssige konsekvenser for bornholmerne ved de konkrete udslip,« tilføjer statsministeren efterfølgende i et Facebook-opslag.

Tirsdag 22.20: EU-Kommissionens formand, Ursula von der Leyen, vil have fuld klarhed over hændelserne, skriver hun på Twitter.

Ethvert bevidst forsøg på at forstyrre den europæiske energi-infrastruktur er »uacceptabelt« og vil blive mødt med »det stærkest mulige« svar, tilføjer formanden.

Onsdag den 28. september

Natten til onsdag kl. 3.11: USA støtter indsatsen med at undersøge den formodede »sabotage«, skriver sikkerhedsrådgiver i Det Hvide Hus, Jake Sullivan, på Twitter.