Minister: Ingen øget militær trussel efter gaslækager

Ministrene oplyser samtidig på pressemødet, at lækagerne vurderes at være sket ved bevidste handlinger - ikke uheld. Mere kan der ikke oplyses om lækagerne, og hvem der står bag, lyder det videre.

Forsvarsministeren siger, at der ikke er modtaget varsler på forhånd, men at der har været et øget spændingsniveau omkring Østersøen.

Mette Frederiksen bliver spurgt til, om myndighederne anser gaslækagen som en krigshandling.

Til det understreger hun, at lækagen er sket i internationalt farvand og derfor ikke er et angreb på Danmark. Derfor er det ikke en krigshandling, mener hun.