Vejrprognoser bruges til at forudsige gasudbredelse efter læk

Og det er blandt andet sket på baggrund af vejrprognoser fra Danmarks Meteorologiske Institut (DMI). Det oplyser Beredskabsstyrelsen, der bistår Energistyrelsen og den lokale beredskabsstab på Bornholm.

- Prognoserne viser, at de koncentrationer af den udsivende gas, som potentielt kan komme over land, er meget små og langt under grænseværdierne for sundhedsfare, skriver Beredskabsstyrelsen tirsdag aften.

Der vurderes heller ikke at være risiko for liv og helbred uden for sikkerhedszonerne til havs.