Danske seismografer har registreret rystelser ved lækager

Nord Stream 2 løber fra Rusland til Tysklands nordlige kyst. Den går forbi Bornholms kyst.

Også trykket i Nord Stream 1, der ligger på samme strækning, faldt.

Det har været på fleres læber, at gaslækagerne er et resultat af sabotager. Blandt andet har militærforskere til flere medier peget på det. Statsminister Mette Frederiksen har sagt, at hun ikke mener, det kan udelukkes, at gaslækagerne skyldes sabotage.

Dette er dog endnu ikke bekræftet fra myndighedernes side. Og der går i hvert fald nogle dage, før det kan undersøges nærmere, har Energistyrelsen fastslået. Der strømmer nemlig for rigtigt meget gas ud lige nu, og det kan fortsætte i en uge, lød vurderingen.

Tirsdag aften er der et doorstep foran Spejlsalen i Statsministeriet om sagen.