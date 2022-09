Sønderjyske Motorvej er spærret efter ulykke med fire biler

Politiet opfordrer til, at man kører af ved afkørsel 67 og finder en alternativ rute.

Vagtchefen ved Syd- og Sønderjyllands Politi har også en opfordring til bilister i nordgående retning om at undgå såkaldt ”kiggekø”, når de passerer stedet.

- Dem, der kører nordpå, må gerne lige være agtpågivende, siger vagtchef John Christiansen

Han oplyser cirka klokken 16, at det er for tidligt at sige, om der er nogen tilskadekomne.

Vejdirektoratet oplyser, at der er kødannelser og forlænget rejsetid.