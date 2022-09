Ny variantvaccine skal erstatte nuværende tilbud i oktober

Her vaccineres der med variantopdaterede vacciner fra Pfizer og Moderna. Men de er designet mod BA.1-varianten.

- Vi forventer, at den BA.4/BA.5-opdaterede vaccine giver mindst lige så god beskyttelse mod alvorlig sygdom og død som den allerede godkendte BA.1-opdaterede vaccine, siger vicedirektør Helene Probst fra Sundhedsstyrelsen i pressemeddelelsen.

- Det er derfor vores klare anbefaling, at man bliver vaccineret, så snart man har mulighed for det. Det kan endda være, at den BA.4/BA.5-opdaterede vaccine beskytter lidt bedre mod at blive smittet eller videregive smitte end den BA.1-opdaterede vaccine, og derfor indfaser vi den i vaccinationsprogrammet.

Formålet med efterårets vaccinationer er at forebygge indlæggelser og dødsfald. Da risikoen for alvorlig sygdom øges med alderen, anbefales borgere over 50 år samt særligt sårbare at blive vaccineret igen.