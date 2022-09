11 tilfælde af sjælden infektion er konstateret i Danmark i år

Multiresistent tuberkulose er en særlig alvorlig form for tuberkulose. Her er bakterierne resistente overfor de to vigtigste antibiotika, som man bruger til behandling af tuberkulose.

Ifølge professor og overlæge fra SSI Troels Lillebæk bør man være opmærksom på stigningen i tilfælde.

- Multiresistent tuberkulose er en meget alvorlig sygdom, hvor den enkelte patient har behov for en kompliceret behandling med flere forskellige antibiotika i lang tid (måneder til år), siger han i pressemeddelelsen.