Efter gaslæk: Danmarks nationale krisestab er trådt sammen

Natten til mandag overfløj danske F-16-kampfly området sydøst for Bornholm, hvor Nord Stream 2 løber. Her konstaterede man, at »havet boblede« ca. 20 km ud for Dueodde.

Tirsdag morgen blev der konstateret yderligere to lækager på Nord Stream 1 ledningen nordøst for Bornholm.

Energistyrelsen har hævet beredskabet, og på grund af fare for skibstrafikken har Søfartsstyrelsen indført forbud mod sejlads i en zone på fem sømil (ca. 9 km) fra lækagernes positioner. Gassen, der bobler op til overfladen, kan ifølge styrelsen udgøre en fare for skibe, men kun inden for den afspærrede zone.

Også fly har forbud mod at flyve for tæt på lækagerne. Der er ingen fare for indbyggerne på Bornholm, understreger myndighederne.