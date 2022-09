Mandag aften blev danske F-16 fly sendt på vingerne for at affotografere området. Her kunne de ifølge Jyllands-Posten konstatere, at havet ”boblede” i området.

Energistyrelsen oplyste mandag, at det som udgangspunkt er ejeren af gasledningen, Nord Stream AG, der skal stå for at lukke lækket.

Styrelsen oplyste videre, at den forventer, at der går mellem en og to uger, før man igen må sejle i området.