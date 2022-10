Jægeren fra "Nak & Æd" er en ægte naturmand

I ”Nak & Æd” viser Jørgen Skouboe – ligesom han har gjort i andre DR-programmer – ud over sine evner som skytte også sit engagement for naturen og håndværk.

Det er ham, som identificerer svampe, skovsyre og andet spiseligt i naturen, når de »går på rov«, som de kalder det i programmet.

Og det er ham, der for alvor gør deres lejr i naturen funktionel med hjemmelavede borde, bålplads og andre fikse småting, som han med lethed finder på og laver.

Flittige hænder i naturen

Jørgen Skouboe er glad for at bruge hænderne. Ud over jagt har han for eksempel stor passion for pileflet, kano- og kajakbygning og langbuer.

I alt er det igennem årene blevet til over 100 programmer af ”Nak & Æd” for det umage par, og selv om de altså kender hinanden godt, så kan de ikke undgå nogle gange at gå hinanden på nerverne.