I en pressemeddelelse bekræfter Energistyrelsen, at der er opstået et læk på den ene af to Nord Stream 2-gasledninger i dansk område sydøst for Dueodde.

Sejlads er mandag forbudt inden for et område af fem sømil - svarende til knap ti kilometer - fra gaslækagen, oplyser Søfartsstyrelsen.

- Uden for forbudszonen er der ikke sikkerhedsrisici forbundet med lækket. Hændelsen forventes ikke at have konsekvenser for den danske forsyningssikkerhed for gas, lyder det fra Energistyrelsen i pressemeddelelsen.