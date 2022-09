Styrelse ser højere risiko for mangel på el til vinter

Men prognosen er på nuværende tidspunkt, at det ikke kommer til at se så slemt ud, understreger Kristoffer Böttzauw.

Typisk ved myndighederne dagen før, om der kan opstå et problem med mangel på el, forklarer Energistyrelsens direktør til DR.

Det giver elselskaberne en dag til at skabe balance ved at få store strømslugere til at skrue ned.

Men når man ikke i mål, kan det blive nødvendigt at lukke for almindelige kunders strøm i små lommer over hele landet i to timer ad gangen. Det varsles ikke på forhånd for kunderne.