DR har fordoblet godtgørelse til 28 tidligere medlemmer af pigekoret

Adfærden inkluderede ”nærgående og intense kram, berøringer intime steder og ufrivillige kys - herunder gentagne og langvarige tungekys”.

I rapporten blev der rettet anklager mod i alt seks personer, der havde en overordnet position i DR.

Tortgodtgørelse er beløb, som inden for erstatningsret kan gives til ofre for forskellige former for overgreb og krænkelser som en form for økonomisk plaster på såret.

En erstatning derimod er - som det også ligger i ordet - en erstatning for et økonomisk tab.