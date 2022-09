Silo med 56.000 ton træpiller brænder på femte døgn

- Det er en glødebrand inde i siloen. Det må ikke få ilt, for så kan det blive en stor overfladebrand. Så har vi en kæmpe røgsky og en stor brand.

- Vores taktik er at få træpillerne ud, uden at der tilføres for meget ilt i tanken. Det er en langsommelig proces, siger Anders H. Jensen.

Brandvæsenet arbejder døgnet rundt på sagen, siger han.

- Vi prøver at lave så få gener som muligt for de omkringliggende byer, men det er svært at styre røgen. Vi kan håbe, at regnen kan dæmpe lugtgenerne.

Rådet fra Østjyllands Politi var fredag, at man skal lukke døre og vinduer, hvis man føler sig generet af røgen.

Cirka 225.000 aarhusianere modtager fjernvarme fra Studstrupværket, der fyrer med halm og træpiller.