26/09/2022 KL. 11:59



For abonnenter

Vi har spurgt tre virologer: Hvad betyder det, hvis op mod 3 mio. danskere er blevet underdoseret med coronavaccine?

To eksperter undrer sig over, at Sundhedsstyrelsen fastholdt en anbefaling, der afveg fra producentens egen, selv om der ikke længere var vaccinemangel.