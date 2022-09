Voldsomt vejrfænomen rammer Grønland

Derudover skal borgerne ifølge politiet tage ”alle mulige forholdsregler”.

Den vagthavende meteorolog ved DMI forklarer, at det særlige stormvej opstår, når luften over indlandsisen vest for Tasiilag bliver kølet ned, bliver tungere og daler ned over kystområdet.

Indlandsisen er i det område 2500 meter høj.

Lørdag er der et lavtryk over Østgrønland og et højtryk over Vestgrønland.

- Det sætter skub i den luft, der ligger over indlandsisen, og den bevæger sig så ned mod kysten og ned gennem fjordene. Den kan så accelerere og nå ret høje hastigheder, fortæller Lars Henriksen.

Derfor kan vindstyrken nå orkanstyrke. Der er dog også mulighed for, at der blot bliver tale om storm eller kuling i selve Tasiilag.