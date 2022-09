Grønland rammes lørdag af vind op til orkanstyrke

En piteraq er blæsevejr op til orkanstyrke og kommer af trykforskelle i vest og nord, der sætter luften i bevægelse.

- En piteraq er noget luft, der har ligget på indlandsisen, som vest for Tasiilaq er op til 2,5 kilometer høj. Luften bliver så kølet ned, og når luft afkøles, bliver det tungt, siger Lars Henriksen.

Lørdag er der et lavtryk over Østgrønland og et højtryk over Vestgrønland.

- Det sætter skub i den luft, der ligger over indlandsisen, og den bevæger sig så ned mod kysten og ned gennem fjordene. Den kan så accelerere og nå ret høje hastigheder, fortæller meteorologen.