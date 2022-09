Fredag skulle de fem drenge personligt give en undskyldning til alle dem, der optrådte på listen.

Det skete efter drengenes eget ønske ved det, som skolen kaldte en undskyldningsseance, skrev TV Syd torsdag.

Rektor på Munkensdam Gymnasium Per Møller sagde fredag til TV Syd, at undskyldningen er en måde at vise handlekraft på på den korte bane.

På den lange bane handler det blandt andet om delingskulturen blandt unge, sagde han.

- Det her er en anledning til at gå ind i en kulturdebat om den her delingskultur. Og den her sag kan være med til, at den kultur får noget mere opmærksomhed, lød det.

I Skive har rektor Lars Erik Nielsen i første omgang skrevet rundt til alle eleverne på skolen og informeret dem om listen. Fredag tog han også rundt i klasserne for at tale med eleverne.