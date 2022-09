Mange homoseksuelle bærer en tung bagage

57.000 personer i alderen 18 til 89 år har deltaget i studiet. Resultaterne af undersøgelsen er netop offentliggjort i World Psychiatry, verdens førende videnskabelige tidsskrift om psykiatri.

- Undersøgelsen viser ikke, at man bliver homo- eller biseksuel af at vokse op under belastende forhold i barndommen som misbrug eller overgreb.

- Det er der intet videnskabeligt belæg for, fastslår overlæge Morten Frisch fra Statens Serum Institut.

Han er leder af Projekt Sexus og medforfatter til undersøgelsen.