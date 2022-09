Kronprinsparret har i denne uge været i New York. Her deltog kronprinsen i åbningen af FN’s Generalforsamling, ligesom både kronprinsen og kronprinsessen skulle have været med til at lancere Danmarks kandidatur til FN’s Sikkerhedsråd.

Den del missede kronprins Frederik dog, da han måtte rejse hjem fra New York torsdag for at forberede værtskabet af fredagens selskab. Kronprinsesse Mary fløj tilbage til Danmark fredag.