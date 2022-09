Dyrevenner forventer EU-forbud og kalder minkavl formålsløst

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri oplyser fredag, at der er en sandsynlighed for, at minken ender på en EU-liste over ikke hjemmehørende invasive arter.

Hvis det sker, forventer ministeriet, at der vil blive indført et permanent forbud mod minkavl i hele EU. Ministeriet vurderer, at det tidligst vil ske i 2024.

Derfor er løsningen ikke at genindføre minkavl, siger Esben Sloth.

Det samme mener Joh Vinding, der er direktør hos Anima. Han kalder beslutningen ”politisk tonedøv”.